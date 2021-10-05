Спасательный плот с пассажирами маломерного судна «Фаворит», которое потерпело бедствие и затонуло в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы, самостоятельно движется к берегу. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах региона.

«Спасательный плот с пассажирами судна самостоятельно движется к береговой линии, возможно, приливным течением, он уже подошёл на три километра от берега», - сказал собеседник агентства, добавив, что количество человек, которые находятся на плоту, пока неизвестно.

Мурманский следственный отдел на транспорте и Северо-Западная прокуратура на транспорте проводят проверки по факту ЧП с судном «Фаворит».

Днём 5 октября с частного судна «Фаворит» в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Для спасательной операции планируется задействовать вертолёт. Как уточнили в Росморречфлоте, в службу «112» удалось дозвониться пассажирке судна, но сейчас связь с ней утеряна. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, во время шторма судно частично затонуло, находившиеся на борту люди успели воспользоваться спасательным плотом.

Как сообщает «Интерфакс Северо-Запад», двух человек спасли с затонувшего в Белом море судна «Фаворит». «Судно затонуло. Сейчас двоих человек спасли, они госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

Судьба ещё трех человек остаётся неизвестной, добавил он.