Мурманский спорт высоких достижений

Сегодня состоялась встреча главы муниципального образования город Мурманск Андрея Сысоева и главы администрации областного центра Евгения Никоры с мурманской биатлонисткой Анастасией Егоровой, которая не так давно стала победителем этапа Кубка мира по биатлону, и её тренером Александром Качановским.

Напомним, 12 марта Анастасия выиграла спринт на этапе Кубка мира IBU в Австрии. Чуть раньше спортсменка победила в спринте на этапе Кубка по биатлону в Словакии.

Сейчас Анастасия занимает 14 место из 128 в рейтинге IBU по итогам сезона 2020-2021.

– Такой результат – это годы тренировок, терпение, усилия, а также хорошо выстроенная работа тренеров, – рассказала Анастасия Егорова. – Дальнейшие планы – подготовка к чемпионату России по биатлону, который пройдёт в Ханты-Мансийске.

Анастасия также добавила, что условия для тренировок в Мурманске отличные, а качество лыжных трасс ничуть не уступает спортивной инфраструктуре других регионов.

– Мы всегда рады за достижения наших спортсменов, – отметил Евгений Никора. – Когда есть такие достойные примеры, хочется и дальше работать для того, чтобы мурманский спорт развивался.

На встрече со спортсменкой городские власти вручили ей памятные подарки, а также обсудили, возможность развития материально-технической базы спортивных учреждений с профессиональной точки зрения. Пришли к выводу, что совместно с правительством Мурманской области необходимо работать над модернизацией объектов на территории спортивного комплекса «Долина Уюта».

– Поздравляю Анастасию с её высокими результатами, а также благодарю тренерский состав мурманской спортивной школы №3. Я горжусь, что у нас работают такие профессионалы, способные разглядеть и воспитать талантливых спортсменов, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Наша главная задача – продолжить создавать благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в городе.