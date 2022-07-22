Мурманский спортсмен Павел Самусенко завоевал «серебро» на международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы»

21 июля во Дворце водных видов спорта Казани стартовали первые «Игры дружбы». В программу международных соревнований вошли плавание, прыжки в воду и синхронное плавание. Кольское Заполярье в составе сборной команды Российской Федерации на играх представляют спортсмены областной Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. В их числе – чемпион мира, призёр чемпионата Европы, победитель первенства мира и Европы Павел Самусенко. Он выступает в четырёх дисциплинах: 100 метров на спине, 50 метров на спине, 100 метров вольным стилем и 50 метров вольным стилем.

Ещё одна спортсменка из Мурманской области – победитель первенства России среди юношей и девушек, победитель всероссийских соревнований «Весёлый дельфин», участница этапа Кубка мира Елизавета Прохорова. Она также выступает в четырёх дисциплинах: 50 метров брассом, 100 метров вольным стилем, 100 метров брассом и 200 метров вольным стилем.

По результатам первого дня соревнований Павел стал серебряным призёром на дистанции 100 метров на спине с результатом 53,57 секунды. Елизавета – четвёртая на дистанции 50 метров брасс с личным рекордом 32,15 секунды в юниорском финале.

Напомним, что соревнования проводятся в три этапа. Первый этап – «Мир» – с 19 июля по 3 августа, включает в себя международные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Второй – «Спорт» – запланирован на 9-26 ноября и будет включать Кубок Президента Республики Татарстан по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Заключительный этап носит название «Легенды». Он пройдёт с 8 по 17 декабря и будет включать международные соревнования по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию, а также Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, всего в Играх дружбы принимают участие спортсмены из 16 стран, включая Российскую Федерацию, Алжир, Армению, Республику Беларусь, Венесуэлу, Вьетнам, Сербию, Казахстан, Сирию, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Эквадор, Южно-Африканскую Республику, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/