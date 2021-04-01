Мурманский старшеклассник стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике

Призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике стал ученик 11 класса мурманской гимназии № 10 Максим Козаченко. Церемония подведения итогов состоялась 26 марта в режиме онлайн.

Олимпиада проходила с 20 по 26 марта в Екатеринбурге. Участниками финала стали более 300 ребят из 55 регионов России. Также были подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и химии.

Мурманскую область на заключительных этапах также представляли: ученица 10 класса школы № 10 Кандалакши Анастасия Чистякова – по химии; ученица 9 класса Мурманского международного лицея Софья Пагнуева – по французскому языку; ученица 9 класса Лицея имени В.Г. Сизова (г. Мончегорск) Екатерина Черногубова – по истории.

Впереди ещё 15 заключительных этапов ВсОШ, на которых Мурманскую область представят 17 школьников региона.