Мурманский стоматолог второй год подряд признаётся одним из лучших в стране по версии премии «ПроДокторов»

В Сочи состоялась церемония вручения премии «ПроДокторов». Это единственная в стране награда, которую врачам присуждают по оценкам самих пациентов. Среди тысяч специалистов со всей России единственным врачом из Мурманской области, вошедшим в тройку лучших стоматологов страны второй год подряд (в 2024 и 2025 годах), стала Гарам Наталья Дмитриевна, врач-стоматолог Мурманского областного медицинского центра.

Эта победа стала закономерным результатом осознанного пути, который Наталья Дмитриевна выбрала ещё в школе. Вопреки семейной традиции, где все были юристами, она в 10 классе поняла простую и главную истину: «...дороже здоровья в нашей жизни ничего нет». Именно это убеждение привело её в медицину и определяет отношение к профессии сегодня.

«Знаете, силы на самом деле, в принципе, мне не нужно восстанавливать, потому что я на работе не работаю, а получаю удовольствие», — признается Наталья. Особенный заряд ей дарят победы в, казалось бы, безнадёжных случаях, когда зуб, обреченный на удаление, удаётся спасти.

Главную сложность своей профессии она видит в том, что пациенты часто недооценивают важность здоровья полости рта, обращаясь слишком поздно. Ответственность — основа её работы. Самый ценный урок, который она извлекла за годы практики, — это важность открытости и честности перед пациентами и самим собой. Она уверена, что нельзя сдаваться, и именно вера пациентов часто дает ей силы в самых сложных случаях.

В свободное время Наталья Дмитриевна находит силы в горных лыжах, танцах и тренировках. Но главная её отдушина — суровая и прекрасная природа Кольского Заполярья, куда она старается выбраться при любой возможности.

Победа в премии «ПроДокторов» — это яркое доказательство того, что её философия работы, основанная на любви к своему делу и искренней заботе о пациентах, находит самый теплый отклик. И для врача это самая ценная награда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557834/#&gid=1&pid=1