Мурманский строительный колледж и АО «МЭС» подписали договор о сотрудничестве на пять лет

Договор о сотрудничестве до 2025 года подписан между Мурманским строительным колледжем им. Н.Е. Момота и АО «Мурманэнергосбыт». Документ подписали директор колледжа Вадим Милиев и и.о. генерального директора «МЭС» Алла Истомина.

«Соглашение позволит развивать более тесную интеграцию между колледжем и одним из крупнейших теплоэнергетических предприятий области. Это подразумевает привлечение специалистов «МЭС» к преподаванию в колледже. Кроме того, мы сможем студентов, обучающихся по пяти профильным профессиям, направлять на практику на это предприятие», – отметил Вадим Милиев.

Заинтересованность в молодых квалифицированных кадрах подтвердила Алла Истомина. По ее мнению, договор позволит координировать действия по подготовке и повышению квалификации по профессиям, в которых сегодня заинтересован «Мурманэнергосбыт».

«Уже в апреле мы ждём у себя на предприятии первых студентов колледжа для прохождения производственной практики. Кроме того, нам очень важно поддерживать интерес к профессии и внутри предприятия. Поэтому мы с удовольствием воспользуемся материально-технической базой колледжа для проведения конкурсов профессионального мастерства», – подчеркнула Алла Истомина.