Мурманский студент стал победителем Национального чемпионата по профессиональному мастерству DeafSkills

C 9 по 11 декабря в Казани прошёл Национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills для молодых людей до 35 лет с нарушением слуха. Соревнования по 26 направлениям прошли на четырех площадках, организованных на базе ресурсных центров – специализированных центров по развитию компетенций «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс».

Студенты 1 и 4 курса Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Евгений Зайченко и Максим Пушкарев соревновались в компетенциях «Разработка программного обеспечения» и «Фотография».

Евгений Зайченко занял I место в Национальном Чемпионате DeafSkills 2021 в компетенции «Разработка программного обеспечения».

Готовили к Национальному чемпионату и сопровождали студентов эксперты колледжа Татьяна Комарова, Ксения Кузнецова и Андрей Возженников.

«Международное движение DeafSkills способствует развитию доступности образования, трудоустройству и адаптации людей, имеющих нарушения слуха. Мы должны сформировать инклюзивный рынок труда, способный дать всем возможность работать и обучаться. Кроме того, DeafSKills поддерживается Организацией объединенных наций», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Мурманская область впервые участвовала в Национальном Чемпионате DeafSkills. В профессиональных состязаниях приняли участие более 200 представителей субъектов Российской Федерации, уровень выполнения заданий оценивали свыше 130 экспертов, для организации мероприятий чемпионата привлечены более 100 волонтеров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431383/#&gid=1&pid=6