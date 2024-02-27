Мурманский студент стал юбилейным пассажиром АО «Электротранспорт» в 2024 году

Сегодня в Мурманске прошла традиционная акция «Юбилейный пассажир». Им стал студент первого курса электромеханического факультета Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева Артём Рожков.

— Удивительное совпадение: Артём учится на электромеханическом факультете, который я окончил в 1976 году, — поделился генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. — От пассажиров было много вопросов, поздравлений и пожеланий, когда сегодня чествовали юбилейного пассажира в троллейбусе. Спасибо всем, кто нам доверяет!

3 млрд 400-миллионному пассажиру, воспользовавшемуся услугами предприятия, вручены цветы, благодарственное письмо, проездной на месяц и памятные подарки от предприятия.

Как сообщает администрация города Мурманска, за годы своей работы АО «Электротранспорт» значительно изменилось: сеть маршрутов постоянно развивается, обновляется парк машин. Только в 2023 году при поддержке президента и правительства Российской Федерации Мурманску передано 23 новых автобуса, а благодаря решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках регионального плана «На Севере — жить» город-герой получил 30 новых троллейбусов. Всего, начиная с 2021 года для Мурманска приобретено 55 троллейбусов и 69 автобусов. Успешно работает онлайн-сервис «Транспорт Севера», на сайте жители и гости города могут выбрать нужный маршрут общественного транспорта от остановки до остановки с учётом возможных пересадок.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26805&page=1