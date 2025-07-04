Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 14:30
Мурманский студент занял второе место во всероссийском конкурсе видеороликов «Зачётная сессия «ПРО-семью»
Подведены итоги всероссийского конкурса видеороликов «Зачётная сессия «ПРО-семью». Работа, созданная студентом Мурманского индустриального колледжа Даниилом Екимовым под руководством преподавателя, советника директора по воспитанию Ирины Бондаренко, завоевала диплом второй степени.
Конкурс проводился с 14 апреля по 30 июня 2025 года в рамках всероссийского проекта «Семейная сессия». В видеороликах участники из разных регионов старались передать уникальный подход к теме семьи и неизменную важность традиционных ценностей.
Организаторы подчеркнули, что конкурс привлёк множество талантливых авторов, сумевших ярко и искренне выразить свое отношение к вопросам семейных отношений.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549805/#&gid=1&pid=1
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