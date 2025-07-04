Мурманский студент занял второе место во всероссийском конкурсе видеороликов «Зачётная сессия «ПРО-семью»

Подведены итоги всероссийского конкурса видеороликов «Зачётная сессия «ПРО-семью». Работа, созданная студентом Мурманского индустриального колледжа Даниилом Екимовым под руководством преподавателя, советника директора по воспитанию Ирины Бондаренко, завоевала диплом второй степени.

Конкурс проводился с 14 апреля по 30 июня 2025 года в рамках всероссийского проекта «Семейная сессия». В видеороликах участники из разных регионов старались передать уникальный подход к теме семьи и неизменную важность традиционных ценностей.

Организаторы подчеркнули, что конкурс привлёк множество талантливых авторов, сумевших ярко и искренне выразить свое отношение к вопросам семейных отношений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549805/#&gid=1&pid=1