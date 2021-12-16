Мурманская область. Арктика (16+)16.12.21 11:45
Мурманский танцевальный ансамбль «Quest» стал финалистом чемпионата и первенства России по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги
Образцовый детский коллектив Мурманской области «Ансамбль современного эстрадного танца «Quest» стал финалистом Чемпионата и Первенства России по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги «ROCK'N'ROLL & CO».
Руководителями коллектива являются Антонина Поливода и Надежда Багаева.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, состязания состоялись 13 декабря в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. В нем приняли участие 24 команды из разных регионов нашей страны.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431391/#&gid=1&pid=1
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
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Светлана
15.12.21 12:54
Современные писатели говорят о Советском Союзе как о лучше этапе в русской литературе? Это что вообще? Союз писателей был карательным органом, запрещал таланты, пытался контролировать творчество. Лишь
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
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