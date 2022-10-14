Мурманский тарный комбинат завершил проект по повышению производительности труда при поддержке Регионального центра компетенций

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на Мурманском тарном комбинате подвели итоги пилотного проекта в рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда». Это крупнейшее предприятие региона по производству упаковки из жести и гофрокартона, функционирующее с 1932 года.

Реализация проекта по улучшениям при поддержке экспертов Регионального центра компетенций стартовала в апреле 2022 года. В качестве пилотного был выбран поток на линии по выпуску металлической упаковки (банка «Maitre») на площадке жестяно-баночной фабрики.

В результате проекта достигнуты отличные показатели:

- сокращено время протекания процесса производства металлической упаковки на 53%;

- сокращён объём незавершенного производства фабрики на 21%;

- увеличена средняя выработка банки «Maitre» в смену на 91%;

- снижен уровень технологических потерь на 37,5%.

«Комбинат меняется. Видна заинтересованность в улучшениях. Уверена, что у команды получится масштабировать полученные знания и на другие участки производства», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

«Такие результаты позволят нам и в будущем обеспечить стабильность рабочих мест, рост количества рабочих мест, а также повысить конкурентоспособность своей продукции», – поделилась уверенностью генеральный директор АО «МТК» Екатерина Голоенко.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по вопросам участия в национальном проекте можно обратиться к сотрудникам РЦК51 и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по телефонам: 8 (815 2) 451-085, 486-314, 486-495.