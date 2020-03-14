Согласно установленному плану, первый этап проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с проектным грузопотоком в 9 млн тонн должен быть реализован в 2022 году. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания координационного совета инвестпроекта, которое состоялось вчера в Коле.

«Задача, безусловно, этот проект сделать в те сроки, о которых договорились, и сразу заложить перспективу развития. Не скрою, сложностей при реализации глобального проекта комплексного развития МТУ хватает, мы их подробно обсудили, решаем в рабочем прядке, проговорили все нюансы, в том числе те, которые требуют дополнительных решений на уровне Российской Федерации», – сказал губернатор.

Представители регионального правительства, государственного заказчика и других заинтересованных сторон в ходе совещания обсудили этапы реализации проекта – в конце прошлого года они были скорректированы – и объём потенциального грузооборота, который в перспективе составит 44 млн тонн в год.

В рамках реализации проекта за счёт средств федерального бюджета ведётся строительство железнодорожной инфраструктуры, на сегодняшний день готовность объекта порядка 60%.

В активной стадии реализации находятся и инвестпроекты по созданию новых грузовых терминалов. Так, на западном берегу Кольского залива продолжается строительство комплекса перегрузки угля «Лавна», первый этап работ – устройство вертикальной планировки территории – практически завершен. Также принято решение о строительстве терминала по перевалке минеральных удобрений. Параллельно идет проработка и других перспективных инвестпроектов.

«Я, мои коллеги и государственный заказчик в лице ФКУ «Ространсмодернизация» абсолютно уверены в том, что Мурманский транспортный узел потребует дальнейшего увеличения мощности. Для нашей области – это мощнейшая точка роста», – подчеркнул губернатор, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Наша справка:

Генеральным заказчиком строительства выступает ФКУ «Росмодернизация» Минтранса России. Целью проекта является создание действующего круглогодичного глубоководного морского порта на западном берегу Кольского залива, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг».