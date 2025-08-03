Мурманский транспортный узел: в Москве прошла рабочая встреча Министра транспорта РФ Андрея Никитина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Основными темами обсуждения стали ключевые инфраструктурные проекты региона, включая модернизацию дорожной сети, развитие Мурманского транспортного узла и увеличение мощностей морского порта.

«Комплексное развитие Мурманского транспортного узла – один из наших ключевых приоритетов. Ввод угольного терминала «Лавна» с мощностью перевалки до 18 млн тонн, а в перспективе – до 24 млн тонн, значительно усилит логистические возможности региона. Кроме того, расширение железнодорожных подходов и строительство новых терминалов позволят увеличить пропускную способность железнодорожной инфраструктуры в направлении порта Мурманск до 45 млн тонн», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В 2025 году на приведение региональных дорог в нормативное состояние направлено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Также обсуждались планы по развитию железнодорожной инфраструктуры на участке Мурманск – Волховстрой и строительство новой линии Выходной – Лавна.

Отдельное внимание уделено авиационному сектору. В 2024 году пассажиропоток через аэропорты Мурманской области превысил 1,6 млн человек, что на 1% больше, чем в предыдущем году. В рамках модернизации аэропорта Мурманска запланированы реконструкция искусственной взлётно-посадочной полосы, перрона, рулёжной дорожки и строительство аварийно-спасательной станции.

Ещё одним важным проектом станет реконструкция аэропорта «Хибины» в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Фото (пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации): https://gov-murman.ru/info/news/551338/#&gid=1&pid=1