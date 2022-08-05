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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.22 10:00

Мурманский транспортный узел вошёл в число важных направлений утверждённого плана развития СМП на период до 2035 года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, утверждён план развития Северного морского пути на период до 2035 года. План включает в себя более 150 мероприятий, среди них проекты, реализуемые в Мурманской области в рамках развития транспортного узла.

Задачу подготовки плана правительству РФ поставил Президент Владимир Путин для обеспечения надёжной и безопасной перевозки грузов по СМП для людей, живущих в районах Крайнего Севера, создания условий для реализации инвестиционных проектов в российской Арктике.

Создатели документа отмечают, что не менее важно развитие СМП в условиях санкционного давления: транспортная артерия может использоваться как альтернатива для доставки российской продукции в дружественные страны и транспортировки необходимых грузов оттуда в Россию.

Документ был разработан и согласован по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Работа осуществлялась под руководством вице-премьера РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Чтобы Северный морской путь действительно стал новым мировым транспортным коридором, чтобы движение по нему было экономически целесообразным и безопасным, предстоит сделать очень многое. Надо построить новые ледоколы, спасательные и вспомогательные суда, создать терминалы для реализуемых крупных инвестиционных проектов. Вся эта масштабная работа разделена по отдельным разделам. Каждое направление расписано по годам с соответствующими источниками финансирования. Всё это собирает картину развития Северного морского пути в единое целое. Прописаны плановые показатели, они согласованы с министерством финансов и ведомствами, которые за выделенные направления отвечают», – отметил Юрий Трутнев.

В плане пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. Общий объём финансирования плана оценивается в 1790,5 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в план вошли стратегические и важные для всей страны проекты Мурманской области: Комплексное развитие Мурманского транспортного узла, угольный терминал «Лавна», терминал для перевалки транзитных контейнерных грузов, морской перегрузочный комплекс СПГ, терминал перевалки минеральных удобрений, а также проекты развития действующего Мурманского морского торгового порта.

«Проект комплексного развития МТУ – это не только терминал, но и ближние и дальние железнодорожные подходы. Кроме того, для Мурманска как базового порта Севморпути не менее важны планы по строительству ледокольного, торгового и сервисного флота для СМП», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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