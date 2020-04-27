Мурманский волонтёрский штаб продолжает работу

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно координатором волонтерского проекта «На Севере жить – добро творить» Евгенией Чибис посетили городской волонтерский штаб.

Работа муниципального волонтёрского штаба организована администрацией города. Штаб располагается в помещении МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресу: ул. Марата, 21. Кроме того, в здании комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска специалисты комитета занимаются обработкой телефонных звонков, поступающих на номер «горячей линии».

– Сегодня мы детально ознакомились с деятельностью муниципального волонтерского штаба, его работа выстроена эффективно, – прокомментировал Евгений Никора. – Алгоритм предоставления необходимой помощи мурманчанам оптимальный. Сотрудники и волонтеры работают оперативно, не забывая о технике безопасности.

На данный момент численный состав волонтеров штаба более 50 человек. С 28 марта по 27 апреля на горячую линию поступило более 2420 звонков. Ежедневно помощники совершают более 20 выездов.

– Все города Мурманской области объединились в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, – отметила Евгения Чибис. – В этих условиях мы понимаем важность помощи людям, вынужденным оставаться дома на самоизоляции. Особое внимание пожилым мурманчанам.

Телефоны муниципальной «горячей линии» в городе Мурманске: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25.