Мурманский «Вторматик» присоединился к сбору вещей для участников СВО

Пункт по приёму вторичного сырья «Вторматик» в Мурманске стал участником кампании по сбору вещей, необходимых для участников специальной военной операции.

В первую очередь, бойцы нуждаются в термобелье, нательном белье (трусах, носках, майках, футболках). Также нужна обувь – «берцы», флисовые кофты и шапки, носки, в том числе термоноски, шерстяные рукавицы и перчатки, стельки войлочные, шнурки (лучше кевларовые). Размеры одежды – от 46 до 56, обуви – от 40 до 46. Вещи непременно должны быть новыми – в этом случае Мурманский филиал АО «Ситиматик» гарантирует, что их доставят прямо в руки адресатам.

В пункте «Вторматик» также можно сдать вещи для нуждающихся мурманчан. Одежда может быть не новой, но обязательно чистой и отремонтированной. Вещи поступят благотворительным организациям Мурманска для дальнейшего распределения нуждающимся.

Напомним, первый пункт приёма вторсырья «Вторматик» открылся в Мурманске два года назад. Его основная задача – сформировать у населения культуру раздельного сбора отходов с целью возвращения в оборот максимального объёма вторичных ресурсов. За два года в областном центре суммарно реализовано 34 тонны вторсырья.

«Вторматик» работает со вторника по субботу с 11.00 до 18.42, воскресенье, понедельник — выходные. Перед тем, как посетить экопункт, можно позвонить по телефону +7 815 256-76-86 (доб. 9345 или 9123).

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».