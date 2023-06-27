Мурманский «Вторматик» расширил перечень принимаемого вторсырья

Экопункт по приёму вторичных материальных ресурсов «Вторматик» расширяет перечень принимаемой продукции. Теперь северяне могут принести для сдачи бумагу и книги. Указанные фракции принимаются без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. При этом глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики.

Напомним, первый в регионе и в Арктической зоне России экопункт «Вторматик» открылся в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 51 в апреле. В экопункт можно принести популярные виды фракций, то есть ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, а также картон. Принимаемое сырьё должно быть сухим и чистым, иначе за время хранения могут появиться неприятный запах и плесень. Сырьё следует складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось при перевозке на склад. Также желающим сдать вторсырье рекомендуется его разделять – то есть складывать разные фракции отдельно друг от друга, подписывая их для своего удобства.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в нашем регионе практически нет производств, которые принимают вторсырьё для его дальнейшей переработки – его отправляют в другие российские регионы, причём каналы сбыта постоянно меняются. В зависимости от ценовой политики переработчиков меняется и стоимость принимаемого вторсырья. С актуальными расценками в экопункте «Вторматик» можно ознакомиться на сайте https://vtormatik.ru/mur.

Пункт приёма вторсырья в Мурманске работает со вторника по субботу - c 10.00 – 20.00.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».