Мурманский завод ТО ТБО после реконструкции вдвое увеличит объём переработки

Объём перерабатываемых отходов на заводе по термической обработке твёрдых бытовых отходов после масштабной модернизации увеличится вдвое и будет составлять до 120 тысяч тонн ежегодно.

Ход исполнения мероприятий по ремонту основного оборудования на заводе проверили сотрудники регионального Министерства энергетики и ЖКХ.

Все работы на предприятии выполняются в рамках масштабного проекта по комплексной модернизации технологического оборудования, предусматривающего в том числе замену газоочистительных установок и очистных сооружений, организацию сортировки отходов перед сжиганием.

Завод ТО ТБО является единственным объектом энергетической утилизации в Мурманской области, вырабатывающий в процессе термической обработки ТКО тепловую энергию. Проводимые мероприятия позволят увеличить объём поступающих на предприятие отходов почти в 2 раза.

«По итогам реконструкции завода объём перерабатываемых отходов будет увеличен до 120 тысяч тонн ежегодно», – отметил директор предприятия Игорь Лебедев.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на заводе ТО ТБО также работает линия сортировки, на которой отбираются пригодные для вторичной переработки фракции.

Фото: https://gov-murman.ru