Мурманское «Братство бензольного кольца» стало призерами крупнейшего химического турнира России

В Москве в МГУ имени М.В. Ломоносова прошёл VI Межрегиональный химический турнир – командное соревнование школьников по решению задач открытого типа. Это крупнейшее подобное мероприятие в России и крупнейшее по химии в мире. В мероприятии участвовали более 4000 школьников из 58 регионов России, включая команду из Мурманской области.

Несколько месяцев перед турниром участники решали задачи, в которых не было единственного правильного решения - каждая из них требовала небольшого исследования.

По итогам турнира команда «Братство бензольного кольца» из мурманской гимназия № 2 завоевала серебряную медаль. А победителем стали ребята из Москвы и Казани – команда «nishelA belG».