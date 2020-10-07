Мурманское морское пароходство признано банкротом

Арбитражный суд Мурманской области признал банкротом АО «Мурманское морское пароходство» и открыл в компании конкурсное производство, сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы суда Марина Гудова.

«Завершить наблюдение. … Признать банкротом. … Открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — процитировала резолютивную часть решения суда собеседница агентства.

Первую процедуру банкротства – наблюдение – суд ввёл в отношении ММП в марте по заявлению московского ООО «Урал Логистика», крупного оператора железнодорожных вагонов, долг перед которым составлял 1,2 миллиона рублей.

Напомним, дело о банкротстве ММП было возбуждено ещё в апреле 2019 года. В ходе производства по нему суд отказал нескольким кредиторам в начале банкротства должника.