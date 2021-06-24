Мурманское областное отделение Русского географического общества презентовало уникальное книжное издание в Москве

Мурманское областное отделение Русского географического общества презентовало в Москве уникальную книгу «На Земле Франца-Иосифа. По материалам исторической экспедиции 1985 г .»

Мероприятие прошло при содействии Института Наследия в зале с печатью в московском историческом здании палат Аверкия Кириллова.

«Поздравляю авторов и участников с выходом книги! Благодарю компанию «Норникель» за помощь в издании, а наших партнёров – Институт Наследия за содействие в его презентации в столице. В этот момент мы осуществляем подготовку к новым экспедициям на арктические острова, и тот опыт, который был опубликован в рамках этого проекта, служит для нас замечательным примером», – приветствовал участников председатель Мурманского областного отделения РГО Денис Моисеев.

Книга состоит из авторских очерков участников экспедиции. В ней содержатся ценные ранее не опубликованные материалы об истории изучения и освоения арктического архипелага. В том числе, по следам пропавших экспедиций, которые стёрты временем и не доступны для исследователей.

«К сожалению, мы не знаем, где находятся официальные отчёты с экспедиции. Они канули в недрах системы советской и новой российской науки. Участники экспедиции собрали всё то, что осталось у них: дневниковые записи, составленные карты, фрагменты фото и видеосъемки, рисунки. Всё в этой книге. Она несёт не только мемориальную, но и научную ценность», – рассказал директор Института Наследия Владимир Аристархов.

В церемонии приняли участие авторский коллектив, представители Мурманского областного отделения РГО и Института Наследия, сотрудники научной сферы и журналисты. На мероприятии также прошёл показ слайд фильма Алексея Казакова и кинофильма – зарисовки из экспедиции режиссёра документальных фильмов Литовской киностудии Юозаса Казлаускаса.

«Экспедиция 1985 года на Землю Франца-Иосифа – общественно-любительская, организованная на полном энтузиазме. Но она была пополнена настоящими профессионалами. В составе собрались очень интересные люди. Эта экспедиция дополняла те открытия, которые на общем фоне первооткрыватели не приняли во внимание. Книга вышла вовремя как наставление для будущих путешественников», – выступил с видеообращением соавтор книги, заместитель начальника экспедиции, легендарный полярный капитан Ростислав Гайдовский.

Книга издана при финансовой поддержке компании «Норильский никель».

«Я поздравляю Русское географическое общество и авторов с выходом этого интересного издания. Это уникальный труд, открывающий новую страницу в истории изучения и освоения арктического архипелага. Полагаю, что мы привлечём дополнительное внимание россиян к актуальным проблемам Арктики и сохранению её хрупкой экосистемы», – отметил заместитель директора департамента федеральных и региональных программ «Норильский никель» Игорь Ларичев.

Подробнее о подготовке и реализации издательского проекта рассказал член Совета Мурманского областного отделения РГО, советник губернатора региона Сергей Гончаров.

«Искренне рад, что мне довелось поучаствовать в этом проекте, ведь я бывал на островах Земли Франца-Иосифа, лично знаком со всеми авторами. Для нас принципиальное значение имело издание книги именно под эгидой Русского географического общества. Одной из важных задач было закрепление в географической литературе открытия нашим мурманским капитаном Ростиславом Гайдовским пролива, разделяющего остров Нортбрук. Процесс издания имел много сложностей из-за пандемии. Но книга получилась и на наш взгляд издана очень достойно. В связи с этим, выражаем огромную благодарность руководству компании «Норникель», которое поддержало наилучший на наш взгляд вариант печати. Поэтому книга имеет такой «винтажный» добротный вид и её эстетически приятно держать в руках», – подчеркнул Сергей Гончаров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, авторы книги, присутствующие на мероприятии – Алексей Окороков, Виталий Тепляков и Алексей Казаков, – получили памятный знак к 125-летию экспедиции Витте, учреждённый в 2019 году в Мурманской области.