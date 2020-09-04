Мурманское ОРТПЦ для проведения технического обслуживания оборудования на 4 часа отключит телевизионное вещание нескольких каналов

Мурманский ОРТПЦ информирует об отключениях оборудования на станции цифрового эфирного телевизионного вещания в Мурманске, для проведения работ по техническому обслуживанию архитектурной подсветки АМС.

Технические работы с отключениями/переключениями будут проведены в один из дней (в зависимости от погодных условий) 8 или 9 сентября - с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, продолжительностью 4 часа.

В это время планируется отключить программы: «РТРС-1» - 23, 1 кВт (ТВК/Частота РВ, мощность передатчика); «РТРС-2»- 44, 1 кВт (ТВК/Частота РВ, мощность передатчика); «Че»- 34, 1 кВт (ТВК/Частота РВ, мощность передатчика); «Дисней» - 52, 1 кВт (ТВК/Частота РВ, мощность передатчика); «Радио России»- 107,4 FM, 1 кВт (ТВК/Частота РВ, мощность передатчика); «Маяк»- 103,5 FM, 1 кВт (ТВК/Частота РВ, мощность передатчика); «Радио Вера» - 90,4 FM, 0,5 кВт (ТВК/Частота РВ, мощность передатчика).

В это же время будет произведено переключение на резервную антенну: «Наше радио»- 103,0 FM, 1 кВт; «Power Хит радио»- 104,5 FМ, 1 кВт; «Дорожное радио»- 106,0 FM, 1 кВт; «Звезда РВ»- 88,0 FM, 1 кВт.