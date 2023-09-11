Мурманское предприятие после прекращения поставок удобрений в Европу стало активно наращивать отгрузки продукции в СНГ

Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об актуальном состоянии экономики регионов страны. В фокусе внимания одной из специальных тем сентябрьского обзора – экспортная логистика в условиях структурной перестройки.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, изменилась география экспорта удобрений. Например, мурманское предприятие после прекращения поставок в Европу стало активно наращивать отгрузки продукции в СНГ. Перевалка удобрений через порты Балтийского бассейна за январь–июль 2023 года выросла в 2,7 раза в годовом выражении. В целом по РФ все больше предприятий поставляют товары в страны Азии и СНГ, осваиваются маршруты поставок в Африку и Латинскую Америку. По данным оперативных опросов, проводимых Банком России, доля экспортёров, сообщивших об отсутствии проблем с поставками, за год выросла с 41 до 55%.

«Реализация крупных инвестиционных проектов позволит наладить ситуацию в логистике и увеличить экспортный потенциал отечественных компаний. В Северо-Западном макрорегионе одним из ключевых направлений является развитие Северного морского пути», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Более подробно об экономической ситуации можно прочитать в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ» на сайте Банка России.

При подготовке доклада используется широкий спектр экономической информации, включая данные опросов около 15 тысяч нефинансовых предприятий, мнения экспертов, оценки бизнеса и аналитиков. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В августе в опросе приняли участие 117 предприятий Мурманской области.