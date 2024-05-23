Мурманское региональное отделение «Российских студенческих отрядов» отпраздновало открытие летнего трудового сезона

О старте летней трудовой деятельности молодёжи региона 17 мая объявили студенческие отряды Мурманской области. В этой связи, на территории сквера на улице Ленинградской г. Мурманска прошла традиционная линейка студенческих отрядов. На линейке командиры студенческих отрядов, выезжающих на трудовые объекты этим летом, получили «Путевки» в летний сезон из рук Командира регионального отделения.

«Этим летом мы впервые отправляем на работу студенческие отряды сервиса – ребята будут работать в крупнейшей сети отелей «Cosmos», а также в межрегиональном отряде «Демократия» на территории Краснодарского края», – поделилась командир регионального штаба Мурманского регионального отделения «РСО» Полина Пэн.

На линейке присутствовало более 100 человек, состоящих в педагогических, строительных, сервисных отрядах, а также в отрядах проводников. Первый отряд отправится работать в детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина, Республика Крым, уже 21 мая. Помимо этого, студенческие отряды Мурманской области охватят этим летом более 8 регионов дислокации.

«Мы также ставим в этом году рекорд по количеству студентов, остающихся работать в родной Мурманской области. В мае этого года был заключён договор с Патриотическим центром «На Севере – жить», который стал привлекательным объектом трудоустройства для молодежи», – комментирует начальник отдела по работе со студенческой молодёжью ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, член правления регионального отделения «РСО» Артур Фортес.

По завершении торжественной линейки студенческие отряды Мурманской области провели заключительный в этом учебном году концерт, который прошел в «Центре современного искусства» Мурманской областной научной библиотеки. В концерт вошли творческие номера, посвященные ожиданиям ребят от предстоящей работы.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, череда открытий трудового сезона проходит в мае и июне этого года по всей стране. Студенческие отряды Мурманской области приняли участие в эстафете открытий, приняв эстафету от Пермских студенческих отрядов и передав эстафету Иркутскому. В 2024 году мероприятие также проходит в рамках Юбилейного года «Российских студенческих отрядов», председателем организационного комитета которого стала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Фото: https://gov-murman.ru