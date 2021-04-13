Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России готовится к участию в X международном промышленном форуме «Инженеры будущего», который пройдёт в Туле

В начале апреля в Мурманском индустриальном колледже состоялось заседание Регионального совета Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России. В формате ВКС к мероприятию подключились ещё несколько региональных отделений, куратором которых является вице-президент Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

По результатам 2020 года Мурманское реготделение заняло 1-е место среди отделений под руководством Алексея Львовича. На заседании руководителю аппарата МРО СоюзМаш Евгении Бурнашовой было предоставлено слово для того, чтобы поделиться опытом успеха с коллегами.

- Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России действительно в 2020 году совершило прорыв и переместилось на 17 позиций вверх по сравнению с предыдущим годом, попав в десятку лучших по всей стране и заняв 7-е место. Для сравнения, в 2019 году это было 24-е место, в 2018-ом – 37-е. Такой результат получился в том числе благодаря оперативной работе с аппаратом Союза. Что касается работы с нашими членами, то мы время от времени собираемся вместе, очень часто такая практика проходит на 10-ом СРЗ, где рассказываем об успехах, достижениях, планах, анонсируем мероприятия, вручаем членские билеты, причём председатель Евгений Зудин старается всегда это делать лично. Также мы активно поддерживаем донорское движение в регионе - более 100 выездных донорских акций проведено в прошлом году совместно с Мурманской областной станцией переливания крови. Мы стараемся не просто проводить акции, а делать их ещё и тематическими, например, у нас была акция, посвященная снятию блокады Ленинграда, когда доноры сначала читали имена погибших в Блокаду, а затем сдавали кровь. Также мы приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе. Самым масштабным проектом стало участие во всероссийской памятной акции «Я читаю имена погибших в блокаду», суть которой состояла в том, чтобы все задокументированные имена погибших в блокаду Ленинграда записать на аудиофайлы, объединить их в один файл и включить на улицах Санкт-Петербурга в день Великой Победы. Второй раз школьники Мурманской области получили возможность принять участие в многопрофильной инженерной Олимпиаде «Звезда». По результатам заключительного этапа олимпиады 2019/2020 в регионе были выявлены один победитель 1-й степени и два призера 2-ой степени, которые были торжественно награждены дипломами и кубками Союза, а также подарками от промышленных предприятий, - рассказала Евгения Аркадьевна.

Помимо подведения итогов прошлого года, присутствующие обсудили проведение акции «Неделя без турникетов», которая состоится в онлайн-формате и в виде привычных «живых экскурсий», а также вопросы подготовки к участию в X международном промышленном форуме «Инженеры будущего», который пройдёт в Туле с 25 июня по 5 июля 2021 года. В данный момент идёт формирование делегации Мурманской области.

- Я уверен в том, что мы создадим свою ячейку — задача такая стоит и в Мурманской областной Думе. Ячейку машиностроителей. Сегодня невозможно быть во власти и не жить проблемами производства. Это должны быть прямые коммуникации. По сути, власть и существует, в первую очередь, чтобы работало производство, работало эффективно, - сказал первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Владимир Владимирович теперь является и членом Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России, по окончании мероприятия ему был вручен членский билет и значок.

Помимо депутата, в состав реготделения вошли директор Центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков, проректор по учебной работе ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» Виктория Яценко, директор МБОУ г.Мурманска «Мурманский международный лицей» Светлана Камкина, начальник отдела МБУДПО г.Мурманска «Городской информационно-методический центр работников образования» Яна Мишина.