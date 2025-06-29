Мурманское УФАС: аэропортам рекомендуется установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах

Территориальный орган службы проверит ценообразование на товары и услуги в международном аэропорту «Мурманск» имени Николая II.

Мурманское УФАС России проанализирует ценообразование торговых объектов и объектов общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта, при наличии таковых. Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, в случае выявления нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства территориальный орган службы будет применять меры реагирования.