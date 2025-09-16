Мурманское УФАС назначило штраф ПАО «МТС» 300 тысяч рублей за рассылку рекламы

Управление выявило нарушение Закона «О рекламе» в действиях ПАО «МТС». Оператор автоматически, при заключении договора связи, получил согласие гражданина на направление ему рекламы. То есть по условиям договора гражданин не мог пользоваться услугами оператора связи без разрешения направлять ему рекламу.

Чтобы отозвать своё согласие, гражданин должен был обратиться в ПАО «МТС».

Такой способ получения согласия ведомство посчитало ненадлежащим.

По закону рассылать рекламу по телефону можно только с предварительного согласия абонента.

Ведомство назначило ПАО «МТС» административный штраф в размере 300000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, их ведомство продолжает защищать права граждан и бороться с навязыванием нежелательной рекламы.