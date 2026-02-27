Мурманское УФАС пресекло навязчивую рекламу финансовых услуг

Ведомство признало ненадлежащей рекламу финансовых услуг, которую предприниматель из Кирова распространял без согласия абонента.

Ранее в ведомство поступила жалоба от гражданки, которая сообщила, что на её телефон поступил звонок. Оператор предлагал помощь в сокращении платежей по долгам и кредитам, однако согласия на получение рекламы гражданка не давала.

Предприниматель отрицал факт звонка, ссылаясь на возможную подмену номера. Однако оператор связи подтвердил, что вызов был совершенно с номера, который принадлежал предпринимателю, и технической подмены номера не зафиксировано.

Комиссия УФАС установила, что информация являлась рекламой и была распространена с нарушением ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе (распространение без предварительного согласия абонента).

Решение: реклама признана ненадлежащей; предпринимателю выдано предписание об устранении нарушения; материалы переданы для возбуждения административного дела.