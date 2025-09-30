Мурманское УФАС пресекло недобросовестную конкуренцию на рынке розничной торговли автомобильными деталями

Служба завершила рассмотрение антимонопольного дела по заявлению предпринимателя, который с 2017 года реализовывал автозапчасти в своем магазине «Навигатор». Поводом к обращению явилось то, что в 2024 году бывший менеджер магазина начала самостоятельную продажу автозапчастей в магазине с идентичным названием.

Она стала использовать ранее зарегистрированный и известный сайт магазина «Навигатор».

Более того, на сайте бывший работник разместила информацию о переезде магазина по новому адресу.

Антимонопольный орган усмотрел направленность таких действий на смешение своей деятельности с работой давно существующего и получившего известность магазина.

По мнению службы подобные действия являются актом недобросовестной конкуренции и нарушают предусмотренные частью 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции запреты*.

Предписание ответчику не выдавалось в связи с прекращением неправомерных действий.

За допущенные нарушения предпринимателю грозит административный штраф.

* - часть 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции запрещает незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента.