Мурманское УФАС пресекло ненадлежащую рекламу на листовках ООО «Наш-Ломбард»

В отношении ООО «Наш-Ломбард» рассмотрено дело по статье 28 Закона о рекламе.

В управление поступили жалобы на распространение рекламных листовок на улицах города Мурманска. ООО «Наш-Ломбард» распространяло листовки следующего содержания: «ЧЕСТНЫЙ ЛОМБАРД • Высокая оценка золота • Низкий процент - от 0,15…».

По мнению заявителей, информация, представленная в листовках, является недостоверной, поскольку отсутствовали существенные условия займа. В частности, не были указаны срок и полная стоимость кредитования. Потребителей тем самым вводили в заблуждение, демонстрируя только привлекательные условия займа.

Как сообщает УФАС России по Мурманской области, ломбард является финансовой организаций, а реклама финансовых услуг должна содержать наименование юридического лица, оказывающего эти услуги, а также полную информацию о займе.

В ходе рассмотрения дела представители ООО пояснили, что рекламные листовки утилизированы.

Антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Мурманского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении по факту нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».