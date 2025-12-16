Мурманское УФАС пресекло незаконное использование товарного знака «ЭКОНИКА»

В ведомство обратился владелец бренда «ЭКОНИКА», который сообщил, что между ним и обществом был заключён лицензионный договор на использование товарного знака. Согласно условиям этого договора общество получило право использовать товарный знак в рекламных целях, услугах оптовой и розничной продажи.

С целью реализации товара общество заключило договор с предпринимателем. По этому договору предприниматель мог использовать товарный знак на вывеске своего магазина и продавать товар (сумки, обувь и другие товары). При расторжении данного договора предприниматель должен был прекратить продажу товара и демонтировать вывеску. Однако реализацию товара бренда «ЭКОНИКА» предприниматель прекратил, но вывеску не демонтировал. И продолжал реализовывать товар других брендов в магазине, оформленном под бренд «ЭКОНИКА».

Комиссия пришла к выводу, что действия предпринимателя вводили потребителей в заблуждение. Магазин с вывеской «ЭКОНИКА» был известен потребителям как место, где они могли бы купить товар указанного бренда.

В ходе рассмотрения дела вывеска была демонтирована.

В действиях предпринимателя управление признало факт нарушения закона «О защите конкуренции».

Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области.