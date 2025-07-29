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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 11:00

Мурманское УФАС признало АО «Аэропорт Мурманск» нарушившим порядок ценообразования на отдельные аэропортовые услуги

Управление рассмотрело антимонопольное дело по факту нарушения АО «Аэропорт Мурманск» порядка определения платы за предоставление аэровокзального комплекса в отношении транзитных пассажиров АО «ЮВТ АЭРО».

Ранее в Мурманское УФАС России с заявлением о нарушении обратилось АО «ЮВТ АЭРО». Авиакомпания в 2022 и 2023 годах осуществляла авиаперевозки по маршрутам: Казань – Мурманск – Тюмень (рейс 647) и Тюмень – Мурманск – Казань (рейс 648).

Аэропорт Мурманск, во исполнение договора о наземном обслуживании воздушных судов, оказывал услуги предоставления аэровокзального комплекса в отношении транзитных пассажиров авиакомпании, следующих в города Казань или Тюмень через город Мурманск.

Плата за предоставление аэровокзального комплекса в отношении таких транзитных пассажиров определялась аэропортом Мурманска исходя из их двойного учёта: в качестве прибывающих пассажиров в город Мурманск и убывающих из него. Фактически аэропортом осуществлялось начисление двойного аэропортового сбора за предоставление аэровокзального комплекса транзитным пассажирам.

Антимонопольный орган установил, что сбор за предоставление аэровокзального комплекса в рассматриваемом случае подлежит определению на основе количества транзитных (прямой транзит) пассажиров и установленной ставки сбора.

Нормы права не предусматривают возможность для учёта количества транзитных пассажиров авиакомпании особым образом, как прибывающих и убывающих пассажиров одновременно, ввиду особенностей применяемой аэропортом технологии обслуживания таких пассажиров.

АО «Аэропорт Мурманск» злоупотребило своим доминирующим положением на товарном рынке и нарушило пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.*

 

 

* - пунктом 10 части  1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции» установлен запрет хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, осуществлять действия (бездействия), результатом которых являются или могут явиться недопущение, ограничений, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других ли в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в частности, нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.

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