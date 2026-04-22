Мурманское УФАС признало ненадлежащей рекламу, размещенную на грузовике

Комиссия Мурманского УФАС России рассмотрела дело о нарушении предпринимателем Закона о рекламе. Поводом послужили многочисленные жалобы граждан.

Заявители указали, что со стороны главного фасада дома №18 по ул. Полярные Зори в Мурманске длительное время находится грузовой автомобиль, который фактически не используется по назначению, а служит для распространения рекламы транспортных услуг.

В ходе рассмотрения дела антимонопольная служба установила следующее: на кузове автомобиля размещена реклама: «ЭКСПЕРТ. Транспортная компания. Переезды по России...»; с августа 2025 года по январь 2026 года транспортное средство не передвигалось, его колеса были зафиксированы самодельными упорами; данные видеокамер наблюдения и акты осмотров подтвердили, что машина использовалась исключительно или преимущественно как рекламная конструкция, что прямо запрещено частью 2 статьи 20 федерального закона «О рекламе».

Сам предприниматель факт размещения рекламы не оспаривал.

Комиссия пришла к выводу, что предприниматель, являясь одновременно рекламодателем и рекламораспространителем, допустил нарушение требований рекламного законодательства.

В связи с тем, что на момент рассмотрения дела нарушение было добровольно устранено (распространение рекламы прекращено), предписание о его прекращении не выдавалось.

Однако материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения административного производства.