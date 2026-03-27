Мурманское УФАС признало рекламу «Альфа-Банка» ненадлежащей

Служба рассмотрела обращение гражданина на рекламу «Альфа-Банка», который рассказал, что услышал по радио «Ретро FM» рекламу кредитной карты «Альфа-Банка» в которой звучало: «Бесплатная кредитная карта вернулась. Бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах».

По мнению заявителя, в рекламе отсутствует информация о части существенных условий.

Специалисты регионального УФАС выяснили, что карта действительно позволяет снимать наличные без комиссии, но только до 50000 рублей. Если снять больше, то банк возьмёт комиссию: 3,9% от суммы плюс 390 рублей.

В рекламе информацию об этом условии не озвучили.

Фраза «бесплатно снимайте в любых банкоматах» создаёт ложное впечатление. Слушатели могли подумать, что ограничений для снятия наличных нет вообще.

Почему это нарушение?

Нельзя распространять рекламу, в которой нет части важной информации о товаре, если это меняет её смысл и вводит людей в заблуждение. В таких случаях рекламу признают ненадлежащей.

Комиссия Мурманского УФАС признала рекламу ненадлежащей. Банку выдали предписание - прекратить распространять такую рекламу. Также материалы переданы для возбуждения административного дела. Банку грозит штраф.