Мурманское УФАС признало в действиях АО «Ситиматик» нарушение закона о защите конкуренции

За невывоз коммунальных отходов с территории военного городка региональному оператору грозит крупный штраф.

С заявлением на действия регионального оператора АО «Ситиматик» в УФАС обратилась военная прокуратура гарнизона Заозерск Северного флота.

Между бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России и Мурманским филиалом АО «Ситиматик» был заключён договор на оказание услуг по вывозу коммунальных отходов в военном городке п. Вайталахти (н.п. Вайда-Губа).

Договор региональный оператор не исполнил. Мусор с территории военного городка не вывозился с 2020 года. Военные были вынуждены складировать содержимое заполненных мусорных контейнеров в небольшой овраг, расположенный на территории военного городка. В результате образовалась несанкционированная свалка, находящаяся в пределах природоохранной зоны.

По результатам проверки, проведенной Росприроднадзором, невывоз ТКО с территории военного городка приводит к их накоплению и причиняет вред окружающей природной среде*.

Поскольку АО «Ситиматик» является единственным региональным оператором на территории Мурманской области, то у Центрального жилищно-коммунального управления нет возможности заключить договор с другим исполнителем услуг по вывозу ТКО.

Ведомство признало в действиях АО «Ситиматик» нарушение 135-ФЗ «О защите конкуренции».**

Региональному оператору грозит штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн. рублей.

* - часть 2 статьи 51 федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

** - пункт 4 части 1 статьи 10 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» - злоупотребление доминирующим положением.