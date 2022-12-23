Мурманское УФАС России оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» на 100 тысяч рублей за нарушение ФЗ «О рекламе»

В июне 2022 года житель города Мурманска получил на принадлежащий ему абонентский номер, звонок рекламного характера с предложением льготной процентной ставкой и выгодным платежом от АО «Банк Русский Стандарт».

При этом гражданин предварительное согласие на получение рекламы посредством сотовой связи не давал, что не оспаривалось банком.

В ходе рассмотрения дела АО «Банк Русский Стандарт» пояснило антимонопольному органу, что звонок жителю был произведён ошибочно в результате некорректного набора номера. Банк не имел цели звонить абоненту, который не является его клиентом.

Мурманское УФАС России установило, что аналогичная реклама также распространялась на территории Забайкальского края, Астраханской и Тамбовской областей.

В действиях АО «Банк Русский Стандарт» антимонопольный орган признал факт нарушения статьи 18 федерального закона №38-ФЗ «О рекламе».

Материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу Мурманского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Мурманское УФАС Росси за нарушение части 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и в соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ наложило на АО «Банк Русский Стандарт» минимальный административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как отмечают в УФАС России по Мурманской области, согласно ч.1 ст. 18 закона о рекламе, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.