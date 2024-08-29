Мурманское УФАС России оштрафовало ОАО «РЖД» на 400 тысяч рублей

Сетевая компания нарушила сроки технологического присоединения, установленные Правилами №861, при подключении к электросетям земельного участка, расположенного в городе Апатиты

Согласно договору и в соответствии с Правилами №861* энергетики должны были подключить объект гражданина к сетям не позднее 9 октября 2023 года.

Вместе с тем, на дату обращения гражданина в Мурманское УФАС России (05.06.2024) мероприятия по технологическому присоединению объекта выполнены не были.

Мурманское УФАС признало ОАО «РЖД» виновным в совершении административного правонарушения** и назначило административный штраф.

* - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861

** - часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ