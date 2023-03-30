Мурманское УФАС России подвело итоги реализации мер поддержки операторов наружной рекламы

Органы власти региона пересмотрели 73 договора в пользу бизнеса.

Напомним, в соответствии с принятым 14 июля 2022 года законом*, разработчиком которого является ФАС России, у органов местного самоуправления появилась возможность продлевать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на государственном или муниципальном недвижимом имуществе на год, а также переносить срок платежей и снижать плату по ним до 50% на срок не более года.

Согласно поступившей в территориальное управление службы от органов местного самоуправления информации, с начала действия закона продлено 73 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Таким образом, предложенная ФАС России временная мера доказала свою эффективность в снижении административной нагрузки на бизнес и обеспечении развития российской экономики.

* - федеральный закон от 14.07.2022 №286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».