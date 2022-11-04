Мурманское УФАС России предупредило продавца женского белья о недопустимости недобросовестной конкуренции путем некорректного сравнения

В антимонопольную службу поступила жалоба на действия продавца женского белье определенного бренда (назовем его «B»), реализуемого на торговой площадке «Ozon».

Суть претензий конкурента, также осуществляющего реализацию товаров своего бренда в электронном магазине, сводилась к использованию недопустимых формулировок при описании продаваемого товара: «B» бренд номер 1 на OZON», «номер 1 на Озон в категории «комплекты белья».

Продавец товара бренда «В» использовал словосочетания, создающие впечатления о превосходстве товара, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, что было направлено на создание конкурентных преимуществ перед товаром иных участников рынка.

Свои действия предприниматель объяснял тем, что в определенный промежуток времени конкурентная позиция реализуемого товара находилась на первом месте среди всей категории комплектов женского белья на площадке «Ozon».

Вместе с тем, ООО «Интернет Решения» (маркетплейс «Ozon») сообщило, что указанную статистику площадка не ведёт. Продавцы товаров самостоятельно размещают информацию о своих товарах, которая должна отвечать ряду требований, в частности, не содержать фраз «лучший товар», «уникальный товар», «потрясающий товар» и пр.

Антимонопольный орган счёл, что акцентирование внимание фразой «номер 1» может формировать у потребителя положительное восприятие о товаре у конкретного продавца, а также вызывать желание приобрести товар именно этой торговой марки, что в свою очередь, будет негативно влиять на конкуренцию в целом.

Мурманское УФАС России усмотрело в действиях продавца бренда «В» признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдало ему предупреждение о необходимости прекратить недобросовестную конвенцию путем некорректного сравнения.

В случае добровольного исполнения предупреждения и устранения нарушения антимонопольное дело возбуждено не будет.

Как поясняет УФАС России по Мурманской области, согласно пункту 1 статьи 14.3 Федерального закона «О защите конкуренции» сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными.