Мурманское УФАС России признала ненадлежащей рекламу роз

В службу поступила жалоба на рекламу роз от 80 руб./шт. от сети «Royal Flowers». Реклама размещалась на общественном транспорте и рекламных конструкциях в городе Мурманске.

Заявитель указал, что в магазинах розы по этой цене отсутствовали (минимальная цена за одну штуку — 270 рублей). Владелец сети цветочных магазинов пояснил, что товар по акционным ценам может отсутствовать и на момент обращения заявителя его не было в наличии.

Комиссия Мурманского УФАС России установила, что: реклама, размещенная на общественном транспорте и рекламных конструкциях не содержала условий акции (например, цена 80 руб. действовала только при покупке от 101 розы); доказательств продажи роз от 80 руб. представлено не было; в рекламе отсутствовала пометка об акционном характере цен.

Ведомство установило нарушения пункта 4 части 3 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушения законодательства о рекламе.