Мурманское УФАС России признало рекламу финансовых услуг с мелким шрифтом- ненадлежащей, нарушающей требования «Закона о рекламе»

Комиссия Мурманского УФАС России по результатам рассмотрения поступивших в управление материалов признала в размещённой на баннерах рекламе нарушение требований рекламного законодательства.

Так, в городе Мурманске по проспекту Кольскому и по проспекту Ленина вдоль проезжей части на баннерах была размещена реклама кредитного потребительского кооператива, содержащая предложение оформить сбережения под 24%.

Вся существенная информация об условиях вложения денежных средств, которая согласно требованиям закона должна быть доведена до потребителя, оформлена мелким нечитаемым шрифтом.

Согласно требованиям «Закона о рекламе», в случае если фактически условия, являющиеся существенной информацией для потребителей, способной обмануть их ожидания, представлены в рекламе мелким либо нераспознаваемым шрифтом, не читаемом на значительном расстоянии, такая реклама может привести к искажению смысла рекламы и способствует введению в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемыми финансовыми услугами.

Размещение привлекательной для потребителя информации крупным шрифтом, а менее привлекательной информации – способом, затрудняющим её восприятие (с учётом размера рекламной конструкции и шрифта текста рекламы, а также его местоположения), свидетельствует о ненадлежащей, нарушающей требования закона рекламе.

Комиссией принято решение о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о прекращении нарушения, а также о привлечении виновного лица к административной ответственности в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.