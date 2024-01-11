Мурманское УФАС России признало в действиях ООО «Калган» факт нарушения Закона о защите конкуренции

Напомним, ранее ведомство усмотрело в действиях ООО «Калган» признаки нарушения 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем неправомерного ограничения транспортировки сточных вод в г. Снежногорске Мурманской области.

Антимонопольным органом установлено, что канализационно-насосные станции, которые являются частью централизованной системы водоотведения города Снежногорска, находятся в собственности ООО «Калган». Через данные канализационно-насосные станции общество оказывало услуги по транспортировке сточных вод по договору с УМПП «Жилкомхоз» (гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения в городе Снежногорске).

В связи с задолженностью по оплате договора свыше 30 миллионов рублей ООО «Калган» прекращало транспортировку сточных вод через канализационно-насосные станции №1 и №2 города Снежногорска с целью добиться от УМПП «Жилкомхоз» погашения задолженности.

В результате отключения насосных станций происходило подтопление подвальных помещений многоквартирных домов в г. Снежногорске сточными водами.

Данные действия ООО «Калган» были расценены как злоупотребление доминирующим положением.

Обществу выдано предписание о прекращении нарушения злоупотребления доминирующим положением.

Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства переданы должностному лицу Мурманского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении. Обществу и виновному должностному лицу грозит штраф.