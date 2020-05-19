Мурманское УФАС России призывает граждан быть бдительными!

В Мурманске вновь появляются сомнительные компании, которые пытаются заработать на оказании услуг населению по плановой проверке приборов учёта. Предприниматели предоставляют потребителям искаженную информацию, не обладая требуемыми лицензиями и разрешительными документами.

Листовки с такими предложениями жители находят в своих почтовых ящиках.

Мурманским УФАС России установлено, что «Единая информационная служба жилищно-коммунального хозяйства» не является муниципальной.

Листовка, оформленная в виде «извещения» с изображением штрих-кода и синей печати создаёт впечатление, что перед гражданами официальный бланк, предписывающий определенные действия. В действительности такая «квитанция» - пример некорректной и недобросовестной рекламы.

Мурманское УФАС России предупреждает, что целью распространения таких листовок является получение прибыли! Никаких гарантий на надлежащее качество услуг нет. Будьте бдительны!