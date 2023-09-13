Мурманское УФАС России проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива

Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

Мурманское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.