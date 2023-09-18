Мурманское УФАС России усмотрело в действиях ООО «Калган» признаки нарушения 135-ФЗ «О защите конкуренции» и возбудило дело

Ведомство усмотрело в действиях ООО «Калган» признаки нарушения 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения города Снежногорска является УМПП «Жилкомхоз». ООО «Калган» согласно договору, заключенному с УМПП «Жилкомхоз», является транзитной организацией на оказание услуг по водоотведению сточных вод с жилых домов города Снежногорска.

У гарантирующей организации перед обществом образовался долг по договору в сумме почти 30 млн рублей. Общество предупредило УМПП «Жилкомхоз» о намерении прекратить транспортировку сточных вод через канализационно-насосные станции №1 и №2 города Снежногорска до полного погашения долга.

Канализационно-насосные станции обеспечивают транспортировку сточных вод от многоэтажных домов, детских садов, школ города Снежногорска и находятся в собственности у ООО «Калган». Другой технической возможности по водоотведению сточных вод, кроме как канализационно-насосные станции ООО «Калган», не имеется.

В связи с задолженностью УМПП «Жилкомхоз» Общество периодически отключало канализационно-насосные станции №1 и №2. В результате происходило подтопление подвальных помещений многоэтажных домов сточными водами. О чём редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала.

ООО «Калган» имеет статус транзитной организации и в соответствии законом* не наделено правом временно прекращать или ограничивать транспортировку сточных вод. Ведомство усмотрело в действиях ООО «Калган» признаки нарушения 135-ФЗ «О защите конкуренции»** и возбудило дело.

* - статья 21 Закона о водоснабжении и водоотведении установлены случаи и порядок временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод, отказа от исполнения обязательств по договору водоснабжения и (или) водоотведения.

** - пункт 4 части 1 статьи 10 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» - злоупотребление доминирующим положением.