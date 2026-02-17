Мурманское УФАС России включило ООО «Север Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Подрядчик попал в РНП за срыв капремонта детского центра в Мурманске на 132 млн рублей.

Компания не выполнила контракт на разработку проектной документации и капитальный ремонт «Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи», расположенного в Мурманске (тер. Долина Уюта, 1).

Контракт на 132,7 млн рублей заключили в феврале 2022 года. Подрядчик получил аванс почти 40 млн рублей, однако за четыре года не завершил даже первый этап работ (проект и экспертизу). Экспертиза неоднократно выдавала отрицательные заключения, а обещанный ремонт так и не выполнен.

Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

Комиссия УФАС признала поведение подрядчика недобросовестным. Сведения об ООО «Север Строй» внесены в РНП сроком на 2 года.