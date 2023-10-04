Мурманское УФАС России включило ООО «Северспецстрой51» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года

В антимонопольный орган поступило обращение от администрации Терского района о включении сведений в отношении ООО «Северспецстрой51» в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Северспецстрой51» не исполнило свои обязательства по контракту на благоустройство общественных территорий в п.г.т. Умба Терского района.

Администрация в одностороннем порядке отказалась от его исполнения.

Между администрацией и обществом был заключён муниципальный контракт в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на благоустройство общественных территорий в п.г.т. Умба (устройство тротуаров). Цена контракта составляла 5,7 млн рублей. Подрядчик должен был завершить работы в срок до 9 августа 2023 года.

Заказчик неоднократно призывал подрядчика ускорить темпы работ, увеличить количество специалистов на объектах благоустройства, сократить время простоев. Подрядчик сообщал, что увеличивает количество специалистов, но по факту на объектах находилось меньшее количество специалистов.

В ходе осмотра объектов заказчик установил, что ни по одному объекту устройство тротуаров не завершено, только на одном объекте завезён и отсыпан песок, на несколько объектов завезены и частично уложены бортовые камни. Заказчику стало очевидно, что объекты не будут сданы в срок и контракт был расторгнут.

Теперь ООО «Северспецстрой51» в течении двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках, сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области.