Мурманское УФАС России включило предпринимателя из Мурмашей в реестр недобросовестных поставщиков 15 раз

В антимонопольный орган поступили обращения от учреждений здравоохранения Мурманской области о включении сведений в отношении предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.

Комитет по конкурентной политике Мурманской области проводил совместный аукцион на поставку одноразовых шприцов без иглы. Заказчиками выступили 15 учреждений здравоохранения Мурманской области. Общая начальная цена контракта составляла более 3 млн рублей.

По результатам электронного аукциона победителем стал предприниматель из Мурмашей, снизивший цену контракта на 28%.

В указанный срок контракты с учреждениями предприниматель не подписал.

Комиссия, рассмотрев обращения учреждений здравоохранения, пришла к выводу, что предприниматель имел возможность заключить контракт на поставку требуемого товара.

Антимонопольный орган включил сведения в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.