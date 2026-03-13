Мурманское УФАС России восстановило права многодетной семьи при подключении к электросетям

В службу обратился гражданин из города г. Полярные Зори с жалобой на действия сетевой организации. Между ним и АО «МОЭСК» был заключён договор о техприсоединении земельного участка к электрическим сетям. В установленный договором срок сетевая организация земельный участок к электричеству не подключила.

Служба установила в действиях АО «МОЭСК» факт нарушения. В отношении них было возбуждено дело.

В ходе рассмотрения дела и после вмешательства ведомства сетевая компания устранила нарушение: земельный участок заявителя был подключён к электросетям в полном объёме.

Как отмечает пресс-служба УФАС России по Мурманской1 области, в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением правительства РФ от 27.12.2004 №861), сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в сроки, установленные договором. Нарушение указанных сроков является основанием для принятия мер антимонопольного реагирования.