Мурманское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении ФГУП Архангельское» ФСИН России по факту высоких цен в магазинах на территории колоний

Организация занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольственными товарами на территории исправительных учреждений

Мурманское УФАС России рассмотрело многочисленные заявления граждан по вопросу высокой стоимости социально значимых товаров, реализуемых в магазинах на территории колоний и следственных изоляторов Мурманской области.

Организация является единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами на территории исправительных учреждений Мурманской области. Основной уставной деятельностью предприятия, помимо извлечения прибыли, является удовлетворение потребностей уголовно-исполнительной системы в продуктах питания. Для этого ФГУП «Архангельское» ФСИН России с июля 2022 года закупает продовольственные товары у поставщика из города Екатеринбурга и самостоятельно реализует их в магазинах на территории колоний и следственных изоляторов Мурманской области с установленной наценкой к закупочным ценам.

Антимонопольным органом установлено, что розничная цена на ряд социально значимых товаров в этих магазинах существенно превышает среднюю цену на аналогичные товары по региону (в отельных случаях до 50%).

Управление полагает, что действия предприятия по закупке товаров у единственного поставщика по высоким ценам, без предварительного экономического обоснования цены договора и без учета средних цен по Мурманской области содержит признаки злоупотребления доминирующим положением на соответствующем товарном рынке.

По факту выявленных управлением признаков нарушения Закона о защите конкуренции* в отношении ФГУП «Архангельское» ФСИН России возбуждено антимонопольное дело**.

* - часть 1 статьи 10 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

** - Антимонопольное дело № 051/01/10-581/2022 возбуждено приказом руководителя Мурманского УФАС России от 13.10.2022 года № 67.